В столице мужчина открыл стрельбу по прохожим

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

Как известно, мужчине не понравилась пара мужчины и женщины, которые сидели на лавочке. И он решил открыть огонь по ним с балкона, тем самым травмировав девушку. Вероятнее всего, что стреляли из травматического оружия.

В данное время следствие выясняет все причины случившегося.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в результате стрельбы в Соединенных Штатах Америки, погибли два человека. Еще 11 человек получили ранения. Инцидент произошел на соревнованиях по киберспорту в развлекательном центре Джексонвилля в штате Флорида.