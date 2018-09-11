15:24 11.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина открыл стрельбу по прохожим

В понедельник 11 сентября, в Киеве во внутреннем дворе на перекрестке ул. Антоновича и ул. Саксаганского мужчина решил открыть стрельбу по прохожим.

В столице мужчина открыл стрельбу по прохожим

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

Как известно, мужчине не понравилась пара мужчины и женщины, которые сидели на лавочке. И он решил открыть огонь по ним с балкона, тем самым травмировав девушку. Вероятнее всего, что стреляли из травматического оружия.

В данное время следствие выясняет все причины случившегося.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в результате стрельбы в Соединенных Штатах Америки, погибли два человека. Еще 11 человек получили ранения. Инцидент произошел на соревнованиях по киберспорту в развлекательном центре Джексонвилля в штате Флорида.


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