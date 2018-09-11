19:57 11.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно свадьба закончилась массовым отравлением

Свадьба в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго" в Ровно закончилась отравлением 14 человек.

В Ровно свадьба закончилась массовым отравлением

Инцидент произошел в субботу, 8 сентября. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр во вторник, 11 сентября.

Отмечается, что все больные жалуются на озноб, тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру тела – 38-39 градусов. Девять человек госпитализированы, остальные решили лечиться амбулаторно. Среди пострадавших нет детей.

Предварительный диагноз у больных – острый гастроэнтероколит. Его основными возбудителями являются стафилококк, кишечная палочка, иерсиния, ротавирус, сальмонелла и другие вирусы.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения совместно с Министерством информационной политики выдали рекомендации жителям регионов, которые оказались под угрозой химического отравления в результате выбросов в аннексированном Крыму.


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