07:29 11.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии взорвался газовоз, погибли 35 человек - ФОТО

В Нигерии в понедельник вечером, 10 сентября, по неизвестным пока причинам взорвалась машина с газом.

В Нигерии взорвался газовоз, погибли 35 человек - ФОТО

В результате аварии погибли по меньшей мере 35 человек. При этом более ста получили ранения.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло, - пояснили в полиции.

Напомним, в результате наводнения в нигерийском штате Кебби погибли по меньшей мере 10 человек.

Как сообщал УРА-Информ, власти штата Кебби подтвердили смерть солдата и еще девяти человек в результате сильного наводнения на всей территории штата. Солдат погиб спасая женщину, однако его снесло течением. Позже спасателями было найдено его тело.


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