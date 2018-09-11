В Нигерии взорвался газовоз, погибли 35 человек - ФОТО

В результате аварии погибли по меньшей мере 35 человек. При этом более ста получили ранения.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло, - пояснили в полиции.

Напомним, в результате наводнения в нигерийском штате Кебби погибли по меньшей мере 10 человек.

Как сообщал УРА-Информ, власти штата Кебби подтвердили смерть солдата и еще девяти человек в результате сильного наводнения на всей территории штата. Солдат погиб спасая женщину, однако его снесло течением. Позже спасателями было найдено его тело.