В Госпогранслужбе подтвердили задержание украинских рыбаков в Крыму

Об этом он рассказал в интервью "112 Украина".

Как отметил Слободян, задержание произошло из-за того, что у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки. Позже украинцев отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками.

На данный момент, какой-либо информации о местонахождении рыбаков нет.

В силу сложившейся ситуации Россия должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. При этом, российская сторона предпочла оставить подобное сообщение в стороне, подчеркнул спикер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пограничники Российской Федерации во вторник утром, 11 сентября, задержали двоих украинских рыбаков на озере Сиваш. Граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы". Их задержали в момент швартовки к берегу Крыма.