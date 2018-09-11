09:58 11.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Госпогранслужбе подтвердили задержание украинских рыбаков в Крыму

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил информацию о том, что в аннексированном Крыму таможенники РФ задержали двоих украинских рыбаков.

В Госпогранслужбе подтвердили задержание украинских рыбаков в Крыму

Об этом он рассказал в интервью "112 Украина".

Как отметил Слободян, задержание произошло из-за того, что у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки. Позже украинцев отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками.

На данный момент, какой-либо информации о местонахождении рыбаков нет.

В силу сложившейся ситуации Россия должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. При этом, российская сторона предпочла оставить подобное сообщение в стороне, подчеркнул спикер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пограничники Российской Федерации во вторник утром, 11 сентября, задержали двоих украинских рыбаков на озере Сиваш. Граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы". Их задержали в момент швартовки к берегу Крыма. 


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