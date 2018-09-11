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В Черновицкой области ограбили ювелирный магазин

В Черновицкой области, в городе Сокиряны, в воскресенье, 9 сентября, двое неизвестных в масках ограбили ювелирный магазин.

В Черновицкой области ограбили ювелирный магазин

Мужчины ранили продавщицу и унесли драгоценные украшения. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области, сейчас устанавливается перечень украденного и сумма нанесенного ущерба.

В полиции также рассказали, что около полудня двое неизвестных мужчин в масках зашли в магазин. Угрожая предметом, похожим на оружие она нанеся удары 37-летней женщине-продавцу.

Затем злоумышленники разбили витрины и завладели ювелирными изделиями. После совершения преступления нападавшие скрылись на внедорожнике Jeep Grand Cherokee иностранной регистрации в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное дело по статье Разбой Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает меры для установления личностей нападавших и их местонахождение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером в среду, 29 августа, в Днепровском районе Киева неизвестные ограбили книжных магазин. При этом после ограбления злоумышленники подпалили магазин, предварительно закрыв внутри побитого продавца. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Строителей. Мужчину очень сильно избили. Скорая помощь увезла его в больницу с множественными ушибами и гематомами, возможно сотрясение мозга.


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