08:15 11.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чехии на складе с нефтепродуктами произошел пожар, пострадал один человек

В Чехии в районе Кромержиж в ночь на вторник, 11 сентября, произошел пожар.

В Чехии на складе с нефтепродуктами произошел пожар, пострадал один человек

На государственной компании "Чепро" горел склад с нефтепродуктами. Как сообщает Idnes, в результате загорания один человек был ранен.

Мужчина получил травмы головы и переломы ног. Он в больнице не в опасном для жизни состоянии, - заверили в местной полиции.

Вместе с тем главный директор компании "Чепро" Ян Дуспева оценил ущерб на сумму от 50 до 70 миллионов долларов.

Позже пожар был локализован и по словам пожарных, огонь прекратится в течение часа. Местных жителей в связи с загоранием не эвакуируют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте под Прагой в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек. Завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края, на реке Влтаве.


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