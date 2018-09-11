10:15 11.09.2018 | Происшествия | Новости
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Трамп объявил ЧП из-за урагана, началась эвакуация - ВИДЕО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине.

Трамп объявил ЧП из-за урагана, началась эвакуация - ВИДЕО

Такое решение принято из-за приближающегося урагана "Флоренс". Как сообщается телеканала ABC News, Трамп уже заявил, что надвигающийся шторм является "одним из худших" за последние годы.

По данным телеканала в штатах Северная и Южная Каролина готовятся к массовой эвакуации населения из-за надвигающегося урагана. С побережья Атлантического океана власти намереваются эвакуировать около миллиона человек.

На данные момент с Северной Каролине покинуть свои дома предложено более чем 50 тысячам человек. Помимо этого, чрезвычайное положение объявлено в штатах Виргиния и Мэриленд.

В свою очередь Национальный ураганный центр в Майами охарактеризовал "Флоренс" как "крайне опасный крупный ураган". По пятибалльной шкале ураганов Саффира-Симпсона, ему присвоена четвертая категория ии пяти.

В центре предупреждали, что к моменту приближения к Южной Каролине ураган может стать "экстремально опасным". Он обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг, а до этого пройдет между Бермудскими и Багамскими островами. При этом скорость ветра будет достигать 195 километров в час, а высота волн - четырех метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, тропический шторм " Флоренс" перешел в категорию ураганов. В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Национальный центр США по наблюдению за ураганами, ожидается, что "Флоренция" станет крупным ураганом.


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