Полиция взялась расследовать загрязнение в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция начала уголовное производство по факту загрязнения воздуха.

Ныне следователи говорят о трех версиях:

выброс излишков творожистого ангидрида и оксида серы из-за неправильной эксплуатации заводов "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромный завод";

выброс излишков этих же веществ из-за повреждения резервуаров с отходами во время военных учений России;

выброс излишков этих же веществ Россией "с целью создания информкампании против Украины" для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации митингов недовольных экоситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы под требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды на временно оккупированну территорию АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

На данный момент уже взяли образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области.

Как сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Россией Крыму началась эвакуация детей из-за экологического загрязнения на севере полуострова. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.