13:19 11.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования сегодня утром, 11 сентября, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины, один украинский военнослужащий получил ранение и был госпитализирован. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

Согласно его словам, во время обстрела пророссийские боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы. В результате вражеских обстрелов пострадали Каменка, Широкино, Катериновка, Шумы, Золотое и Крымское.

Кроме этого, серьезные травмы получил один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения.  В данное время украинский солдат перебывает в медицинском учреждение, где получает всю необходимую квалифицированную врачебно-сестринскую помощь.

Напомним. как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к правительству Российской Федерации с просьбой вернутся за вернуться за стол переговоров в нормандском формате для решения ситуации на Донбассе.


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