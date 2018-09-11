На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

Согласно его словам, во время обстрела пророссийские боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы. В результате вражеских обстрелов пострадали Каменка, Широкино, Катериновка, Шумы, Золотое и Крымское.

Кроме этого, серьезные травмы получил один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. В данное время украинский солдат перебывает в медицинском учреждение, где получает всю необходимую квалифицированную врачебно-сестринскую помощь.

Напомним. как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к правительству Российской Федерации с просьбой вернутся за вернуться за стол переговоров в нормандском формате для решения ситуации на Донбассе.