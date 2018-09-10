В Зимбабве количество жертв из-за вспышки холеры увеличилось до 16 человек

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отметил директор здравоохранения столицы Клеманс Дури, вспышка инфекции была вызвана прорывом канализационной трубы, которая испачкала скважину. Сейчас около 300 человек находятся в больнице с сильной диареей и обезвоживанием. Причиной такого диагноза стало то, что все местные жители употребляли загрязненную воду.

"Мы вывели из эксплуатации все скважины в районе Тичагарика, поскольку в них попали бактерии-возбудители холеры и брюшной тиф", - рассказал Дури.

По предварительным сведениям, городские власти Хараре в течение многих лет пытались поставлять воду в несколько окрестностей, вынуждая жителей полагаться только на воду из открытых и общественных скважин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Республику Замбия.