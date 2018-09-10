01:00 10.09.2018 | Происшествия | Новости
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В США в McDonald's произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

В американском городе Оберн штат Алабама в ночь воскресенье, 9 сентября, произошла стрельба.

В США в McDonald's произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

В результате погиб один человек. Еще четверо получили ранения. Как сообщается на сайте местной полиции, стрельба произошла около трех часов ночи по местному времени. Причиной стала ссора между молодыми людьми.

В результате стрельбы трех пострадавших доставили в больницу с ранениями, не угрожающими жизни. У другого раненого зафиксировали тяжелые травмы. Погибшему и пострадавшим в результате стрельбы было от 16 лет до 21 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США произошла стрельба в банке, погибли четыре человека. По информации правоохранителей, четыре человека, включая нападавшего, погибли в ходе стрельбы в центре города Цинциннати в американском штате Огайо.


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