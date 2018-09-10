08:59 10.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Москве на Курском вокзале неизвестный с ножом напал на людей, два человека ранены

В ночь на понедельник, 10 сентября, на Курском вокзале Москвы неизвестный с ножом в руках напал на людей.

В Москве на Курском вокзале неизвестный с ножом напал на людей, два человека ранены

В результате инцидента он нанес ранения двум людям. Как сообщила пресс-служба управления на транспорте Министерства внутренних дел России, мотивы нападавшего пока неизвестны.

В дежурную часть полиции поступила информация о том, что на Курском вокзале в четыре часа утра в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Скорая помощь увезла их в больницу. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

По информации федеральных телеканалов, мужчина кухонным ножом нанес ранения молодому человеку и женщине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мужчина напал на прохожих с ножом в воскресенье вечером во французской столице и ранил семерых человек. Злоумышленник был позднее задержан сотрудниками полиции.


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