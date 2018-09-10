13:33 10.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове мужчина попал под поезд

В понедельник утром, 10 сентября, в Харькове поезд наехал на мужчина.

В Харькове мужчина попал под поезд

Пострадавший умер на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сотрудники полиции установили, что погибшим оказался 33-летний мужчина.

Он сидел на железнодорожных путях и на предупреждающие сигналы машиниста локомотива не реагировал. В результате происшествия мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 10 сентября, в столице по адресу улиц Елены Телиги, 12б произошла авария с мусоровозом Mercedes перевернулся на дороге. Об этом сообщает портал "Информатор". Как утверждают правоохранители, грузовик ехал по улице Елены Телиги в сторону проспекта Степана Бандеры. Напротив заправки Shell автомобиль врезался в отбойник и после этого перевернулся на бок.


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