09:54 10.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Ирпене произошла крупная авария из-за пешеходов - ФОТО

В Киевской области в Ирпене произошла масштабная авария, из-за двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате инцидента один из пешеходов погиб, а второго госпитализировали в бессознательном состоянии.

В Ирпене произошла крупная авария из-за пешеходов - ФОТО

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Отмечается, что столкнулись сразу три авто. Два человека которые переходили дорогу в запрещенном месте спровоцировали аварию один пешеход умер, второй с различными травмами и без сознания попал в больницу.

Из-за случившегося дорогу перекрыли, на месте работали спасатели и полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.


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