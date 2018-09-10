В Ирпене произошла крупная авария из-за пешеходов - ФОТО

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Отмечается, что столкнулись сразу три авто. Два человека которые переходили дорогу в запрещенном месте спровоцировали аварию один пешеход умер, второй с различными травмами и без сознания попал в больницу.

Из-за случившегося дорогу перекрыли, на месте работали спасатели и полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.