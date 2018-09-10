В Индонезии автобус попал в аварию, погиб по меньшей мере 21 человек

В результате дорожно-транспортного движения по меньшей мере 21 человек погиб. Как сообщает AFP, автобус, перевозивший туристов и местных жителей упал в десятиметровый овраг на индонезийском острове Ява.

При этом водитель ускорился во время движения с горы и потерял управление. По словам следствия, трагедия произошла из-за отказа тормозов в автобусе.

Подчеркивается, что дорожный сертификат на эксплуатацию автобуса закончился еще в 2016 году. Автобус шел в колонне из четырех автомобилей, которые направлялись из Джакарты на место рафтинга.

По словам пассажиров других автобусов, они видели дым, который шел из двигателя автобуса, прежде чем он отправился в путешествие.

Кроме того, власти Индонезии неоднократно предупреждала, что маршрут, на котором произошел несчастный случай, не подходит для автобусов из-за узости дороги и резкие повороты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции из-за аварии с пассажирским автобусом погибли 6 человек, еще 43 пострадали. Пассажирский автобус перевернулся на 20 километре трассы Анкара - Аксакай.