12:58 10.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего по детям в Новой Одессе

В Николаевской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял по детям в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего по детям в Новой Одессе

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Как отметили правоохранители, злоумышленником оказался 68-летней житель районного центра. В результате перестрелки были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет. При этом, сам преступник также получил телесные повреждения в виде ранения руки. 

В данное время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения. По словам полицейских, они начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

Стоит добавить, что нарушитель порядка не так давно уже привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в городе Вишневое помощник депутата устроил "живую охоту" среди бела дня. Сообщается, что стрелком оказался помощник народного депутата, который работал на общественных началах. Мужчина на момент задержания находился в нетрезвом состоянии.


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