12:54 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице пожарные спасли семью от отравления дымом

В одном из частных сектором города Винницы загорелся жилой дома. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

В Виннице пожарные спасли семью от отравления дымом

Инцидент произошел на  2-м этаже двухэтажного жилого дома на ул. Александар Блока. По прибытию на место происшествия бойцы ДСНС выяснили, что огнем охвачено одну из комнат жилого дома. В течении 15 минут пожарные ликвидировали пожар с помощью порошкового огнетушителя.

В ходе пожара огнем были повреждены входные двери, внутренняя отделка стен на площади 40 кв. метров. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

В ликвидации пожара от ДСНС принимали участие 11 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, что в Оболонском районе столицы загорелся балкон в одной из квартир многоэтажки.


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