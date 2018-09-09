В Виннице пожарные спасли семью от отравления дымом

Инцидент произошел на 2-м этаже двухэтажного жилого дома на ул. Александар Блока. По прибытию на место происшествия бойцы ДСНС выяснили, что огнем охвачено одну из комнат жилого дома. В течении 15 минут пожарные ликвидировали пожар с помощью порошкового огнетушителя.

В ходе пожара огнем были повреждены входные двери, внутренняя отделка стен на площади 40 кв. метров. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

В ликвидации пожара от ДСНС принимали участие 11 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, что в Оболонском районе столицы загорелся балкон в одной из квартир многоэтажки.