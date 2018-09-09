04:00 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203179:roman

В Украине "выловили" очередного хакера, которые создавал вирусное ПО

Украинкая киберполиции разоблачила хакера, создавал вирусы и распространял их в сети. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. 

В Украине

Сообщается, что хакер создал вредоносное программное обеспечение, которое попадая в компьютер пострадавшего, похищала пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработана хакером программа предоставляла доступ к веб-камеры пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники.

Сейчас на его имя открыто уголовное производство ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com. 


Поделиться
Читайте также:
 
Ким Чен Ын хочет переговорить с Путиным "с глазу на глаз" Столичные правоохранители поймали опасного убийцу-рецидивиста Парагвай не может определиться со столицей Израиля В Киеве водитель Uber протаранил иномарку - ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив