В Украине "выловили" очередного хакера, которые создавал вирусное ПО

Сообщается, что хакер создал вредоносное программное обеспечение, которое попадая в компьютер пострадавшего, похищала пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработана хакером программа предоставляла доступ к веб-камеры пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники.

Сейчас на его имя открыто уголовное производство ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com.