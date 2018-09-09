10:34 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы нетрезвый гонщик врезался в толпу пешеходов - ФОТО

Сегодня ночью, 9 сентября, на Фонтанной дороге, пересечение с Экономическим переулком в городе Одесса нетрезвый гонщик протаранил иномарку. Об этом передает 

В центре Одессы нетрезвый гонщик врезался в толпу пешеходов - ФОТО

По предварительному заключению патрульных, водитель BMW, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От сильного удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек и еще пятеро пострадали, один из пострадавших погиб на пути в госпиталь. 

На место происшествия прибыло около 20 экипажей скорой помощи и полиции, а так же бойцы ГСЧС и Нацгвардии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек


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