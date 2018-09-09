В центре Одессы нетрезвый гонщик врезался в толпу пешеходов - ФОТО

По предварительному заключению патрульных, водитель BMW, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От сильного удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек и еще пятеро пострадали, один из пострадавших погиб на пути в госпиталь.

На место происшествия прибыло около 20 экипажей скорой помощи и полиции, а так же бойцы ГСЧС и Нацгвардии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек.