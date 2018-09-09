В столице пьяный автомобилист пытался скрыться после смертельного ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь на огромной скорости. сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончался мгновенно. По прибытии на место происшествия, правоохранители попросили шофера пройти тест на драгере. Вероятно, водитель находился в алкогольном опьянении. Он попытался скрыться, но очевидцы его задержали.

Детали аварии установит следствие. На место происшествия прибыло два экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области на Петропавловской Борщаговке автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск.