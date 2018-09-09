08:00 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203175:roman

В Киеве водитель Uber протаранил иномарку - ФОТО

Вчера вечером на пересечении ул.Волынской и Воздухофлотского проспекта в Киеве с участием такси. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве водитель Uber протаранил иномарку - ФОТО

По предварительной информации, водитель Nissan поворачивал налево, не пропустив при этом Hyundai, который пытался завернуть на противоположную полосу дороги. В итоге, произошел очень сильный удар, автомобили откинуло на 30 метров.

На место происшествия прибыли полиция. Скорая никого не госпитализировала. Водитель Nissan работает в Uber. По информации правоохранителей, водитель такси полностью виноват в ДТП. Пассажиры собираются подавать в суд на водителя такси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек


Поделиться
Читайте также:
 
Человечество в скором времени может вплотную приблизиться к скорости света Стало известно, кто в 2018 году получит звание 8-го чуда света Приднестровье медленно движется в сторону Европы К 2019 году человечество может раз и навсегда избавиться от гриппа
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив