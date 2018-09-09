В Киеве водитель Uber протаранил иномарку - ФОТО

По предварительной информации, водитель Nissan поворачивал налево, не пропустив при этом Hyundai, который пытался завернуть на противоположную полосу дороги. В итоге, произошел очень сильный удар, автомобили откинуло на 30 метров.

На место происшествия прибыли полиция. Скорая никого не госпитализировала. Водитель Nissan работает в Uber. По информации правоохранителей, водитель такси полностью виноват в ДТП. Пассажиры собираются подавать в суд на водителя такси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек.