19:32 09.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле прогремел взрыв, один человек погиб, десять пострадали

Мощный взрыв прогремел в воскресенье, 9 сентября, в центре Кабула возле демонстрации, посвященной 17-й годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда,

В Кабуле прогремел взрыв, один человек погиб, десять пострадали

В результате трагедии один человек погиб. Еще около десяти человек пострадали. Как сообщает полиция афганской столицы, около трех часов дня по местному времени в зоне ответственности четвертого полицейского участка между перекрестками бывший Таймани и Салим-Корвон террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи толпы участников демонстрации.

Перед этим недалеко от этого места спецслужбами был ликвидирован другой террорист-смертник, до того, как он смог привести в действие взрывное устройство, сообщили в Управлении национальной безопасности Афганистана. Террорист планировал атаковать колону демонстрантов, но был опознан и ликвидирован сотрудниками спецслужб.

На данный момент ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Афганистана Кабуле в среду, 5 сентября, прогремел взрыв. Во время соревнований в одном из спортивных клубов в западном районе Кабула Дашт-е-Барчи террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли, по предварительным данным, четыре человека.


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