В Кабуле количество жертв во время взрыва выросло до семи человек

Более 20 получили ранения. Как сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на данным Министерства внутренних дел Исламской республики Афганистан, террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи толпы участников демонстрации, посвященной 17 годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

Перед этим сегодня недалеко от места этого теракта спецслужбами был ликвидирован другой террорист-смертник, сообщили в Управлении национальной безопасности Афганистана. Террорист планировал атаковать колону демонстрантов, но был опознан и ликвидирован сотрудниками спецслужб.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось об одном убитом и около десяти раненных.

Взрыв произошел около трех часов дня.