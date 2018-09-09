22:47 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203224:Polishuk

В Донецкой области легковушка влетела в дерево, два человека погибли

В Донецкой области в воскресенье, 9 сентября, съехал в кювет и врезался в дерево.

В Донецкой области легковушка влетела в дерево, два человека погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, авария произошла около пяти часов вечера возле сала Малиновка Покровского района. По предварительным данным водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

С помощью бензореза сотрудники ГосЧС срезали крышу автомобиля и деблокировали тела погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Как отмечает пресс-секретарь Генерального инспектора полиции Мариана Бециву, в результате аварии президентский автомобиль перевернулся. Главу государства доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы В Днепре горело автотранспортное предприятие В Кабуле количество жертв во время взрыва выросло до семи человек Танковые бригады укомплектованы на 100%, - Полторак
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив