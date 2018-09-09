В Донецкой области легковушка влетела в дерево, два человека погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, авария произошла около пяти часов вечера возле сала Малиновка Покровского района. По предварительным данным водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

С помощью бензореза сотрудники ГосЧС срезали крышу автомобиля и деблокировали тела погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Как отмечает пресс-секретарь Генерального инспектора полиции Мариана Бециву, в результате аварии президентский автомобиль перевернулся. Главу государства доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.