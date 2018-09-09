Столичные правоохранители поймали опасного убийцу-рецидивиста

Молодой человек без еды и воды продержался в вентиляционной трубе почти 48 часов.

"Сейчас 40 минут назад в подвале СИЗО найдено заключённого Пушкина! Прятался среди строительного мусора более двух суток", - указано в официальном уведомлении.

Напомним, что побег был обнаружен во время вечерней поверки. Фоторобот был опубликован на официальном сайте Нацполиции, однако, преступник так и не покинул территории СИЗО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 6 сентября, из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве сбежал осужденный за убийство рецидивист.