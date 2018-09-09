06:00 09.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203177:roman

Столичные правоохранители поймали опасного убийцу-рецидивиста

Вчера вечером, 8 сентября убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли на территории изолятора. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Столичные правоохранители поймали опасного убийцу-рецидивиста

Молодой человек без еды и воды продержался в вентиляционной трубе почти 48 часов.

"Сейчас 40 минут назад в подвале СИЗО найдено заключённого Пушкина! Прятался среди строительного мусора более двух суток", - указано в официальном уведомлении.

Напомним, что побег был обнаружен во время вечерней поверки. Фоторобот был опубликован на официальном сайте Нацполиции, однако, преступник так и не покинул территории СИЗО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 6 сентября, из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве сбежал осужденный за убийство рецидивист

 

 


Поделиться
Читайте также:
 
Парагвай не может определиться со столицей Израиля В Киеве водитель Uber протаранил иномарку - ФОТО Человечество в скором времени может вплотную приблизиться к скорости света Стало известно, кто в 2018 году получит звание 8-го чуда света
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив