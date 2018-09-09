Столичные правоохранители поймали опасного убийцу-рецидивиста

Вчера вечером, 8 сентября убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли на территории изолятора. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Молодой человек без еды и воды продержался в вентиляционной трубе почти 48 часов.
"Сейчас 40 минут назад в подвале СИЗО найдено заключённого Пушкина! Прятался среди строительного мусора более двух суток", - указано в официальном уведомлении.
Напомним, что побег был обнаружен во время вечерней поверки. Фоторобот был опубликован на официальном сайте Нацполиции, однако, преступник так и не покинул территории СИЗО.
Как сообщалось в "УРА-Информ", 6 сентября, из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве сбежал осужденный за убийство рецидивист.