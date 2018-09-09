19:15 09.09.2018 | Происшествия | Новости
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Додон выписан из больницы после ДТП - ВИДЕО, ФОТО

Президент Молдовы Игорь Додон, пострадавший в воскресенье, 9 сентября, в дорожной аварии, был выписан из больницы.

Додон выписан из больницы после ДТП - ВИДЕО, ФОТО

Ему оказали первую медицинскую помощь. Как сообщил журналистам врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан, глава государства был доставлен в больницу после аварии.

Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой, - сказал медик.

В свою очередь начальник генерального инспектора полиции Молдовы Александр Пынзарь сообщил, что МВД проводит расследование по факту аварии. По его данным в аварии также пострадали мать и сын Додона. Их состояние удовлетворительное.

При этом служба охраны и государственной защиты Молдовы опубликовала в Facebook видео дорожно-транспортного происшествия, в которое попал президент Молдовы Игорь Додон. Из кадров видео видно, как грузовик идет на обгон и врезается в автомобиль президента Молдовы. После столкновения автомобиль Додона полетел в канаву и грузовик столкнулся с задним авто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Как отмечает пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву, в результате аварии президентский автомобиль перевернулся. Главу государства доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.


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