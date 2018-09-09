14:19 09.09.2018 | Происшествия | Новости
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Фото В Южном Судане рухнул самолет, десятки погибших - ФОТО

Сегодня девятого сентября в Южном Судане разбился пассажирский самолет. В авиакатастрофе погиб 21 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Фото В Южном Судане рухнул самолет, десятки погибших - ФОТО

Как отмечается, судно самолета было перегружено пассажирами, из-за чего самолет свалился в озеро. Самолет рассчитан только на 19 посадочных мест, однако на нем летели 24 человека.

Выжить удалось только троим - шестилетнему ребенку, взрослому мужчине и итальянскому врачу. Последний находится в тяжелом состоянии.

Самолет вылетел из столицы Южного Судана, города Джуба. Специалисты изучают причины авиакатастрофы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. В результате аварии погибли пять человек. 


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