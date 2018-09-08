В Турции произошла смертельная авария с туристическим автобусом

Отмечается, что в данное время проводятся спасательные работы. На месте инцидента работают медицинские и пожарные бригады. Полиция начала расследование причин инцидента.

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД - начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича, украинцев нет среди пострадавших или погибших.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Львовской области в аварию попал туристический автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия легкие травмы получили несколько человек.