14:36 08.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции произошла смертельная авария с туристическим автобусом

В Турции неподалеку Анкары произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек и еще 43 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV.

В Турции произошла смертельная авария с туристическим автобусом

Отмечается, что в данное время проводятся спасательные работы. На месте инцидента работают медицинские и пожарные бригады. Полиция начала расследование причин инцидента.

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД - начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича, украинцев нет среди пострадавших или погибших.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Львовской области в аварию попал туристический автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия легкие травмы получили несколько человек.


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