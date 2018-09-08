13:29 08.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области вертолет упал во время тушении пожара - ФОТО

В Красноградском лесничестве в Харьковской области, из-за пожара на место инцидента вылетел вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после чего он упал. Об этом сообщает пресс-служба ДНСН области.

В Харьковской области вертолет упал во время тушении пожара - ФОТО

Стоит отметить, что пожар начался еще в четверг шестого сентября, а был ликвидирован только сегодня восьмого сентября.

Возгоранием было охвачено 5 га низового и 2 га верхового леса. Кроме того, огонь слишком близко подошел к жилым домам, в результате чего два дома сгорело.

Стоит добавить, что в тушении пожара было привлечено 14 единиц техники и 35 человек личного состава ГСЧС, 4 трактора и 15 человек от лесничества и 15 единиц приспособленной для целей пожаротушения техники с предприятий Красноградского района.

Также пожарный самолет АН-32 совершил два сбросы воды в очаг пожара. В тушении лесного пожара принимал участие вертолет МИ-8 ГСЧС, который совершил аварийную посадку. Экипаж не пострадал. В данное время устанавливаются причины и материальный ущерб.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на японском острове Хоккайдо продолжает расти количество жертв, уже насчитывается более 21 пострадавших. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.


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