В Японии продолжает расти количество жертв землетрясения

По состоянию на восьмое сентября на японском острове Хоккайдо продолжает расти количество жертв, уже насчитывается более 21 пострадавших. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Отмечается, что около 13 человек числятся пропавшими без вести, и десятки ранены.
Кроме того, шесть человек перебывают в больницах в критическом состоянии. Власти города всячески помогают пострадавшим и жителям.
При землетрясении также пострадали около несколько сотен человек.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всего за неделю в Японии от теплового удара скончались два человека и 5890 человек были госпитализированы. По сравнению с относительно прохладной предыдущей неделей, когда в больницы обратились 3669 человек, рост количества пострадаших составил 1,6 раза.