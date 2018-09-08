В Японии продолжает расти количество жертв землетрясения

Отмечается, что около 13 человек числятся пропавшими без вести, и десятки ранены.

Кроме того, шесть человек перебывают в больницах в критическом состоянии. Власти города всячески помогают пострадавшим и жителям.

При землетрясении также пострадали около несколько сотен человек.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всего за неделю в Японии от теплового удара скончались два человека и 5890 человек были госпитализированы. По сравнению с относительно прохладной предыдущей неделей, когда в больницы обратились 3669 человек, рост количества пострадаших составил 1,6 раза.