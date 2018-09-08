В Ивано-Франковске легковушка протаранила микроавтобус

По предварительной информации, в ДТП столкнулись легковой автомобиль Рено и полугрузовой бус Mercedes. Сейчас известно, что на момент аварии в Рено ехали четыре человека, трое из них, а это женщина и двое детей. Оба ребенка погибли на месте происшествия.

В микроавтобусе находилось 8 людей. Из них в результате аварии двое получили легкие травмы, еще шестеро - травмы средней тяжести, все они были срочно госпитализированы. Вероятным виновником аварии считают водителя буса, который пытался обогнать впереди идущий автомобиль по встречной полосе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек.