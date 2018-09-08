05:00 08.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске легковушка протаранила микроавтобус

Сегодня, 7 сентября, около 16:00 на объездной в Коломые произошла смертельная авария. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Ивано-Франковске легковушка протаранила микроавтобус

По предварительной информации, в ДТП столкнулись легковой автомобиль Рено и полугрузовой бус Mercedes. Сейчас известно, что на момент аварии в Рено ехали четыре человека, трое из них, а это женщина и двое детей. Оба ребенка погибли на месте происшествия.

В микроавтобусе находилось 8 людей. Из них в результате аварии двое получили легкие травмы, еще шестеро - травмы средней тяжести, все они были срочно госпитализированы. Вероятным виновником аварии считают водителя буса, который пытался обогнать впереди идущий автомобиль по встречной полосе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек. 


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