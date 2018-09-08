07:00 08.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Улицами столицы разгуливает осужденный рецидивист

Вчера вечером, 6 сентября, из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве сбежал осужденный за убийство рецидивист. Об этом передает "Вартові.Еспресо".

Улицами столицы разгуливает осужденный рецидивист

Сообщается, что побег был обнаружен во время вечерней поверки. Киевская полиция уже начала розыски беглеца. Фоторобот был опубликован на официальном сайте Нацполиции. Мужчина 1999 года рождения, короткая прическа, рост 170-175 см, одет в темные одежды, при себе может иметь холодное оружие.

Первым информацию о побеге 19-летнего убийцы на своем Facebook подтвердил и бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По факту уклонения от отбывания наказания полиция открыла дело. За любую информацию об преступнике полиция обещает денежное вознаграждение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области из исправительных учреждений сбежали двое заключенных


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