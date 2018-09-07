08:39 07.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одном из спальных районов столицы неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

Вчера вечером, 6 сентября, во дворе дома по адресу Гарматная,18 загорелся автомобиль KIA RIO. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В одном из спальных районов столицы неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

По предварительной информации, в салон автомобиля было брошено неизвестное горючее вещество. Поджигателю удалось скрыться с места преступления.

Загоревшуюся машину заметил таксист и сразу позвал прохожих на помощь. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. В результате инцидента, полностью сгорел моторный отсек машины, огонь частично повредил салон.

Остальные обстоятельства инцидента будут уточнятся следствием.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Черновола во Львова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего тяжелые травмы получил водитель транспортного средства. Сейчас мужчина с многочисленными травмами находится в больнице.


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