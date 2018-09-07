В Одесской области нашли тайник с ракетами "земля-воздух" - ФОТО

Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей страничке в Facebook.

По его словам, опасный тайник обнаружен в ходе операции "Оружие", которую проводят работники СБУ совместо с полицией и прокуратурой. В частности, стражи порядка все взрывные устройства нашли в потайном складе в одном из автомобильных гаражей под Одесой.

Головин также отметил, что в схроне находились реактивные твердотопливные ракеты типа "земля-воздух", противоградные ракетные комплексы типа "Алазань-2м" и "Кристалл 1,2,3".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве и в Закарпатской области арсеналы оружия и боеприпасов.