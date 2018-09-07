07:45 07.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе ливень за 20 минут затопил улицы - ФОТО

В четверг вечером, 6 сентября, на Одессу внезапно обрушился сильнейший ливень.

В Одессе ливень за 20 минут затопил улицы - ФОТО

Он продолжался с перерывами около 20 минут, но за это время обернулся для города апокалипсисом.

Как сообщает местное издание Думская, вода затопила ряд улиц и площадей. Таможенная площадь в считанные мгновения превратилась в бурлящее озеро, а люки ливневой канализации - в фонтаны.

Автомобильное движение тут же остановилось, а пешеходам приходилось преодолевать проезжую часть вброд.

Впрочем, некоторые одесситы восприняли небесный душ позитивно и танцевали под его каплями, отмечает издание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 18 августа в Киеве ливень вызвал настоящий потоп. В частности, возле Гулливера утонули машины.


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