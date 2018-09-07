09:19 07.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке погорел сотрудник отдела борьбы с коррупцией - ФОТО

Сотрудники Нацполиции провели операцию по задержанию председателя Общественного совета при управлении ДФС Украины в столице за вымогательство более 2 миллионов гривен взятки. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. 

В Киеве на взятке погорел сотрудник отдела борьбы с коррупцией - ФОТО

Задержание проводилось сотрудниками отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно со служащими следственного управления полиции Киевщины и прокуратуры Киевской области.

По предварительной информации, за "отказ" от создания препятствий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выражавшиеся в не регистрации налоговых накладных. Чиновник требовал от предпринимателя скорого ответа, последний должен был предоставить 75 000 долларов США неправомерной выгоды.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по месту работы и жительства фигуранта проводятся неотложные следственные действия, в т.ч. обыски. Кроме того, отрабатывается причастность к указанному преступлению должностных лиц одного из областных управлений ДФС Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полицейские задержали главного специалиста районного военного комиссариата

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