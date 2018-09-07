13:35 07.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203096:Polishuk

На Закарпатье столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик, погиб один человек - ФОТО

Возле села Глубокое Закарпатской области в пятниц утром, 7 сентября, произошла тройная авария.

На Закарпатье столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик, погиб один человек - ФОТО

Тут столкнулись грузовик, легковой автомобиль и микроавтобус. Как сообщали в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествия около восьми часов утра.

От сильного удара на месте скончался один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью в Киеве по адресу проспект Героев Сталинграда иномарка сбила пожилую женщину. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался в сторону улицы Северной, когда женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. По словам одного из свидетелей, пострадавшая выходила из-за маршрутки.


Поделиться
Читайте также:
 
Скрипаль занимался разборками с "русской мафией" в Испании "Ман Сити" и "Шальке" поздравили украинских футболистов с голами за сборную - ФОТО Новым главарем "ДНР" назначен Пушилин Появился доступ к материалам прослушки, подтверждающей факт обращения А. Гриценко к Коломойскому о выделении ему 5 млн.
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив