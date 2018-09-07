На Закарпатье столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик, погиб один человек - ФОТО

Тут столкнулись грузовик, легковой автомобиль и микроавтобус. Как сообщали в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествия около восьми часов утра.

От сильного удара на месте скончался один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью в Киеве по адресу проспект Героев Сталинграда иномарка сбила пожилую женщину. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen двигался в сторону улицы Северной, когда женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. По словам одного из свидетелей, пострадавшая выходила из-за маршрутки.