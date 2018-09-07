На Крым обрушился мощный ураган - ФОТО, ВИДЕО

В результате улицы прибрежных городов, в частности, Ялты и Феодосии превратились в реки. Как сообщают крымчане в социальных сетях улицы Ялты после сильного ливня стали напоминать Венецию, а возле Феодосии бушевал огромный смерч.

Погодка в Крыму нынче отличная. Легкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до восьми лет, - с юмором отмечают местные жители.

В Ялте мощный ливень затопил не только улицы, но и "под завязку" залил подземные переходы. А по Феодосии прошелся мощный смерч. Людям удалось запечатлеть молнии и вихрь прямо над морем. В комментариях люди пишут: "Ребята это все реально было вчера. Красота пугающая. Это реально было страшно. А какой был звук…".

Не далеко от Евпатории тоже такая стихия была. Очень страшно было! Видимо, по всему Крыму такое пронеслось, – пишут в сети очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 6 сентября, на Одессу внезапно обрушился сильнейший ливень. Он продолжался с перерывами около 20 минут, но за это время обернулся для города апокалипсисом. Как сообщает местное издание Думская, вода затопила ряд улиц и площадей. Таможенная площадь в считанные мгновения превратилась в бурлящее озеро, а люки ливневой канализации - в фонтаны.