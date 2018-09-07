Из-за непогоды Авдеевка осталась без водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Как отметили спасатели, в четверг вечером из-за сильного ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию. В результате было прекращено водоснабжение Авдеевки.

Кроме того, от централизованного электроснабжения частично отключено Мариуполь (200 абонентов), с. Василивка Волновахского района (81 абонент) и с. Дроновка Бахмутского района (136 абонентов).

Согласно сообщению Укргидрометцентра, в данное время на территории Донецкой области наблюдаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 26 августа, подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".