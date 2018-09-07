Из-за непогоды Авдеевка осталась без водоснабжения

По состоянию на утро 7 сентября в результате ухудшения погодных условий обесточены четыре населенных пункта и прекращено водоснабжение города Авдеевка. Сейчас на территории Донецкой области объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Донецкой области.
Как отметили спасатели, в четверг вечером из-за сильного ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию. В результате было прекращено водоснабжение Авдеевки.
Кроме того, от централизованного электроснабжения частично отключено Мариуполь (200 абонентов), с. Василивка Волновахского района (81 абонент) и с. Дроновка Бахмутского района (136 абонентов).
Согласно сообщению Укргидрометцентра, в данное время на территории Донецкой области наблюдаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 26 августа, подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".