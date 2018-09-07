09:58 07.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за непогоды Авдеевка осталась без водоснабжения

По состоянию на утро 7 сентября в результате ухудшения погодных условий обесточены четыре населенных пункта и прекращено водоснабжение города Авдеевка. Сейчас на территории Донецкой области объявлено штормовое предупреждение.

Из-за непогоды Авдеевка осталась без водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Донецкой области. 

Как отметили спасатели, в четверг вечером из-за сильного ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию. В результате было прекращено водоснабжение Авдеевки. 

Кроме того, от централизованного электроснабжения частично отключено Мариуполь (200 абонентов), с. Василивка Волновахского района (81 абонент) и с. Дроновка Бахмутского района (136 абонентов).

Согласно сообщению Укргидрометцентра, в данное время на территории Донецкой области наблюдаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 26 августа, подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".


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