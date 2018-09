В США в банке произошла стрельба, погибли четыре человека

По информации правоохранителей, четыре человека, включая нападавшего, погибли. Как сообщает Associated Press, шеф полиции Элиот Исаак заявил, что стрелок открыл огонь по грузовой платформе и зданию американской банковской корпорации Fifth Third Bank.

Нападавший вошел в лобби банка, где также состоялась стрельба. Пока не ясно, был ли преступник застрелен офицерами полиции, или совершил самоубийство.

Одна из жертв скончалась на месте. В свою очередь мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что стрелок "активно открывал огонь по невинным жертвам".

