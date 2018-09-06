22:33 06.09.2018 | Происшествия | Новости
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В США в банке произошла стрельба, погибли четыре человека

В центре города Цинциннати в американском штате Огайо в четверг, 6 сентября, в одном из банков произошла стрельба.

В США в банке произошла стрельба, погибли четыре человека

По информации правоохранителей, четыре человека, включая нападавшего, погибли. Как сообщает Associated Press, шеф полиции Элиот Исаак заявил, что стрелок открыл огонь по грузовой платформе и зданию американской банковской корпорации Fifth Third Bank.

Нападавший вошел в лобби банка, где также состоялась стрельба. Пока не ясно, был ли преступник застрелен офицерами полиции, или совершил самоубийство.

Одна из жертв скончалась на месте. В свою очередь мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что стрелок "активно открывал огонь по невинным жертвам".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Коломыя Ивано-Франковской области в среду, 5 сентября неизвестные устроили стрельбу. В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает местный телеканал NTK TV, около четырех часов дня на улице Чайковского были слышны выстрелы и несколько неизвестных лиц вели между собой перестрелку. Правоохранители установили, что с места происшествия с ранениями нижних конечностей госпитализировали двух человек.


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