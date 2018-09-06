В Одессе неизвестные стреляли в местного активиста

В результате нападения мужчина получил ранение в ногу. Как сообщит на своей страничке в Facebook сам Вагапов, инцидент произошел на улице Высоцкого.

К месту происшествия сразу была вызвана полиция и скорая.

В свою очередь советник председателя Главного управления Национальной полиции Руслан Форостяк сообщил, что жизни активиста на данный момент ничего не угрожает.

Его госпитализировали и сделали рентген. Зафиксировали два ранения из неизвестного оружия. Скорее всего из травматического, - сообщил Форостяк, добавив, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Однако сам раненный чуть позже отметил, что ему стало хуже, открылось кровотечение. Еще и потерял сознание. Оставили в больнице, - написал Вагапов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Коломое произошла стрельба, есть пострадавшие. Правоохранители установили, что с места происшествия с ранениями нижних конечностей были госпитализированы двое человек, сейчас их оперируют.