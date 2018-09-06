23:47 06.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с участием полицейских - ФОТО

В Кривом Роге в четверг, 6 сентября, произошла масштабная авария.

В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с участием полицейских - ФОТО

Тут столкнулись сразу четыре машины. При этом одна из из был машина патрульной полиции.

Как сообщают очевидцы, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал как минимум один человек. Авария произошла около двух часов дня на пересечении улиц Тимирязева и Мусоргского.

На регулируемом перекрестке столкнулись автомобиль ВАЗ, Skoda, маршрутное такси и Toyota Prius.

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ двигался по улице Мусоргского, а полицейские двигались по улице Тимирязева. Полицейские "летели и врезались в ВАЗ". После этого полицейский автомобиль откинуло на легковой автомобиль Skoda, который двигался по улице Мусоргского и в маршрутное такси №323.

По предварительно информации, пострадал водитель авто ВАЗ, его скорая помощь увезла в больницу. В салоне маршрутки никто из пассажиров не пострадал. При этом другие СМИ сообщают о двух пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вечером во вторник, 4 сентября, произошла авария на площади Победы. Тут водитель "Mercedes" на еврономерах сбил мотоциклиста. В результате аварии водитель мотоцикла попал в больницу. Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался по улице Саксаганского в сторону проспекта Победы. Водитель иномарки ехал по проспекту Победы в направлении центра столицы.


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