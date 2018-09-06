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В Краматорске сгорел закрытый хлебозавод - ФОТО, ВИДЕО

В городе Краматорск Донецкой области в среду,5 сентября, на бывшем хлебном комбинате произошел пожар.

В Краматорске сгорел закрытый хлебозавод - ФОТО, ВИДЕО

Огнем уничтожено деревянное перекрытие и мусор на общей площади 600 квадратных метров, а также повреждены 60 оконных блоков. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, информация о возгорании поступила около четырех часов дня.

Ужен на месте спасатели установили, что на территории бывшего хлебокомбината, расположенного по улице Маяковского огнем охвачено перекрытие здания по всей площади. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. К восьми часам вечера пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, Краматорский хлебокомбинат был введен в эксплуатацию в ноябре 1938 года с производственной мощностью 60 тонн в сутки. В годы войны он был частично разрушен и восстановлен в 1944-1945 годах. С 2013 года весь персонал предприятия был уволен, а здание закрыто на реконструкцию.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в ночь на вторник, 4 сентября, прогремел взрыв. Тут на улице Дальницкой начался пожар и во время тушения огня взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали одесские пожарные.


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