В Краматорске мотоциклист сбил ребенка, а затем врезался в автомобиль - ФОТО

Затем, через несколько он секунд врезался в автомобиль. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, 34-летний водитель мотоцикла HONDA наехал на ребенка, которая в то время шла по пешеходному переходу.

В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения.

Вместе с тем водитель продолжил свое движение и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". Водитель автомобиля 1967 года не пострадал. Мотоциклист получил незначительные повреждения.

Скорая помощь увезла девочку в больницу. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью на улице Черновола во Львова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего тяжелые травмы получил водитель транспортного средства. Сейчас мужчина с многочисленными травмами находится в больнице.