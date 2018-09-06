00:30 06.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Коломые произошла стрельба, есть пострадавшие

В городе Коломыя Ивано-Франковской области в среду, 5 сентября, неизвестные устроили стрельбу.

В Коломые произошла стрельба, есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает местный телеканал NTK TV, около четырех часов дня на улице Чайковского были слышны выстрелы и несколько неизвестных лиц вели между собой перестрелку.

Правоохранители установили, что с места происшествия с ранениями нижних конечностей госпитализировали двух человек. Сейчас их оперируют.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Начальник местной полиции Остап Билейчук сообщил, что предварительно стреляли из гладкоствольного и травматического оружия. Он также добавил, что конфликт возник на бульваре Леси Украинки, а впоследствии он перерос в спор с применением оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 5 сентября, мужчина во время проверки документов в троллейбусе устроил стрельбу.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на остановке "Караваевы дачи".


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