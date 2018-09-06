В Японии произошло два землетрясения, погиб один человек

Магнитуда первого составила 6,6 баллов, а второго 5,3 балла по шкале Рихтера. При этом после мощного землетрясения на острове произошло еще 23 повторных подземных толчка магнитудой до 5,5 баллов.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр первого толчка залегал на глубине в 31 килорметров и находился в 66 километрах от крупнейшего города на острове - Саппоро.

Следующие толчки произошли через 13 минут. Эпицентр происшествия находился в 25 километрах от портового города Томакомай и залегал на глубине в 37 километрах.

В результате происшествия, по предварительным данным погиб один человек, еще пострадало 110, а 20 человек числится без вести пропавшими.

Властями было принято решение об остановке движения поездов, а авиакомпании в экстренном порядке начали отмену рейсов.

Также сообщается, что из-за землетрясений произошли сходы оползней в трех районах острова, а также обрушение нескольких домов.

Землетрясение также стало причиной отключения внешнего питания на АЭС "Томари". Кроме этого, на острове остается без света около трех миллионов домов, поскольку отключились все четыре теплоэлектростанции на острове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии из-за сильнейшего за 25 лет тайфуна " Джеби" погибли 10 человек, более 300 пострадали.