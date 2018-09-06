В Чехии разбился вертолет, четыре человека погибли - ВИДЕО

В результате крушения погибли четыре человека. Как сообщает сайт Českй noviny, ссылаясь на данные очевидцев пилот частного легкого вертолета Robinson R 44 не справился с маневром.

Летательный аппарат рухнул на крышу складского помещения. При ударе вертолет пробил крышу и застрял в конструкциях помещения.

В результате инцидента двое человек погибли на месте, двое других пассажиров скончались в больнице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Болгарии в ночь на вторник, 12 июня, потерпел крушение военный вертолет Ми-17. В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил травмы. Как сообщает агентство NOVA, вертолет упал в районе гражданского аэропорта Пловдива на юге страны. По предварительным данным, Ми-17 рухнул с высоты 50 метров. На момент крушения на его борту находилось трое военнослужащих.