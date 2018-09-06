При двойном теракте в Кабуле погибли 26 человек, десятки раненных

Об этом сообщает AFP.

По информации издания, террорист-смертник застрелил невооруженного охранника у входа в зал, вошел в помещение и подорвал взрывчатку.

Через час на улице возле спортивного зала взорвался припаркованный автомобиль. Предполагается, что взрыв был направлен на журналистов и работников службы экстренной помощи, которые собрались на месте.

Согласно словам правоохранителей, общее число погибших после двух взрывов составляет более 20 человек, ещё 70 человек ранены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кабуле неизвестные подозвали кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи. Мужчина погиб на месте в результате теракта. Автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы.