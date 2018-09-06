15:34 06.09.2018 | Происшествия | Новости
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При двойном теракте в Кабуле погибли 26 человек, десятки раненных

Из-за двойного теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 26 человек, в том числе двое корреспондентов телеканала Tolo News. Еще четыре сотрудника средств массовой информации получили ранения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице.

При двойном теракте в Кабуле погибли 26 человек, десятки раненных

Об этом сообщает AFP.

По информации издания, террорист-смертник застрелил невооруженного охранника у входа в зал, вошел в помещение и подорвал взрывчатку.

Через час на улице возле спортивного зала взорвался припаркованный автомобиль. Предполагается, что взрыв был направлен на журналистов и работников службы экстренной помощи, которые собрались на месте.

Согласно словам правоохранителей, общее число погибших после двух взрывов составляет более 20 человек, ещё 70 человек ранены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Кабуле неизвестные подозвали кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи. Мужчина погиб на месте в результате теракта. Автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы.


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