Наивысший уровень пожарной опасности сохраняется на Украине

Об этом сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Киеве также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели напомнили украинцам о соблюдении правил поведения в лесах. Рекомендовано не разводить костры, не поджигать сухую траву на полянах или в полях, не бросать сигареты и непотушенные спички, не пользоваться петардами и бенгальскими огнями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области за последние сутки зафиксировано 13 возгораний травяного настила и семь пожаров на мусорных свалках.