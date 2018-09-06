11:34 06.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202982:labazovych

Наивысший уровень пожарной опасности сохраняется на Украине

Украинские синоптики прогнозируют на ближайшие три дня сохранение пятого уровня пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень будет преобладать в южных, восточных и центральных областях страны.

 

Наивысший уровень пожарной опасности сохраняется на Украине

Об этом сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Киеве также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели напомнили украинцам о соблюдении правил поведения в лесах. Рекомендовано не разводить костры, не поджигать сухую траву на полянах или в полях, не бросать сигареты и непотушенные спички, не пользоваться петардами и бенгальскими огнями. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области за последние сутки зафиксировано 13 возгораний травяного настила и семь пожаров на мусорных свалках. 


Поделиться
Читайте также:
 
Власти Швеции будут всеми силами блокировать "Северный поток - 2" Наличный доллар в четверг потерял семь копеек Рада приняла за основу закон о воинском приветствии "Слава Украине" Кабмин начал монетизацию субсидий — Минфин
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив