Наивысший уровень пожарной опасности сохраняется на Украине

Украинские синоптики прогнозируют на ближайшие три дня сохранение пятого уровня пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень будет преобладать в южных, восточных и центральных областях страны.
Об этом сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, в Киеве также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Спасатели напомнили украинцам о соблюдении правил поведения в лесах. Рекомендовано не разводить костры, не поджигать сухую траву на полянах или в полях, не бросать сигареты и непотушенные спички, не пользоваться петардами и бенгальскими огнями.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области за последние сутки зафиксировано 13 возгораний травяного настила и семь пожаров на мусорных свалках.