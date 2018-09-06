18:15 06.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыне во время физкультуры умерла первоклассница

На уроке 6-летней девочке стало плохо во время урока физкультуры. Учителя вызвали медиков, но они не успели спасти ребенка.

На Волыне во время физкультуры умерла первоклассница

По словам учителя, никакой физической нагрузки не было.

Полиция зарегистрировала это событие, сейчас проводится проверка. Тело было направлено на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Как сообщал "УРА-Информ", по меньшей мере 20 детей пострадали в Херсонской области, вблизи админграницы с оккупированным Крымом, из-за выбросов опасных веществ на заводе "Титан" в Армянске. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко.


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